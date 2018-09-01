Böyle hırsızlık görülmedi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda apartmanların birinci katlarında yapılan hırsızlık ihbarlarının artmasını değerlendirerek konu hakkında inceleme başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 kişinin birbirlerinin sırtına binerek evlere tırmandığını, evleri soyduktan sonra ise balkonlardan sarkıttıkları çamaşırlarla aşağı indiklerini fark etti.

Film gibi hırsızlık! İşte o anlar...

Şahısların kimlik bilgilerini araştıran ekipler şahısların "Bursalı köstebekler" olarak bilinen M.Ç, S.Ö. ve Y.D. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık Büro ekipleri, adreslerini tespit ederek 3 şahsı da gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteli işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.