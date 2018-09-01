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Can pazarında kedi seferberliği

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Can pazarında kedi seferberliği
İstanbul Şişli'de çıkan sonucu duman kaplanan binada insanlar kurtarıldıktan sonra kedi operasyonu yaşandı. Önceki akşam iddialara göre apartmanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. ardından çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle bina yoğun dumanla doldu. Binanın giriş ve katında oturanlar kendi kendilerine dışarı çıkarken, üst katta oturan vatandaşlar ise mahsur kaldı. ekipleri merdiven yardımıyla çok sayıda vatandaşı kurtardı. Bodrum katta köpeği ve kedisiyle birlikte yaşayan Elif adlı bir kadın, patlamanın ardından hayvanlarını alarak dışarı çıkmak istedi. Ancak kedisini bulamayan kadın, köpeğini alıp çıktı. İtfaiye ekibi, apartmandaki dumanı tahliye ettikten sonra içeri girdi ve kediyi korkudan saklandığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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Can pazarında kedi seferberliği
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