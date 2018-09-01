Can pazarında kedi seferberliği

İstanbul
Şişli'de çıkan yangın
sonucu duman kaplanan binada insanlar kurtarıldıktan sonra kedi operasyonu yaşandı. Önceki akşam iddialara göre apartmanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın
ardından çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle bina yoğun dumanla doldu. Binanın giriş ve bodrum
katında oturanlar kendi kendilerine dışarı çıkarken, üst katta oturan vatandaşlar ise mahsur kaldı. İtfaiye
ekipleri merdiven yardımıyla çok sayıda vatandaşı kurtardı. Bodrum katta köpeği ve kedisiyle birlikte yaşayan Elif adlı bir kadın, patlamanın ardından hayvanlarını alarak dışarı çıkmak istedi. Ancak kedisini bulamayan kadın, köpeğini alıp çıktı. İtfaiye ekibi, apartmandaki dumanı tahliye ettikten sonra içeri girdi ve kediyi korkudan saklandığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.