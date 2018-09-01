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'de feribot yoğunluğu

’de, yaz tatilini sahillerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 23:38
Çanakkale'de feribot yoğunluğu

sahillerinde tatilini geçiren vatandaşlar, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı için dönüşe geçti. 'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.


Çanakkale'de feribot iskelesinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Zaman zaman vatandaşlar, kuyrukta bir saatten fazla bekledi.
Oluşan yoğunluk nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

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Çanakkale'de feribot yoğunluğu
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