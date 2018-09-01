Çanakkale'de feribot yoğunluğu

Ege Denizi sahillerinde tatilini geçiren vatandaşlar, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı için dönüşe geçti. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.



Çanakkale'de feribot iskelesinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Zaman zaman vatandaşlar, kuyrukta bir saatten fazla bekledi.

Oluşan yoğunluk nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.