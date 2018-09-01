Ciple dükkâna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa
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Mudanya ilçesine bağlı Tirilye mahallesinde Ercan K. alkol aldıktan sonra cipinin direksiyonuna geçti. Ancak otoparktan çıktığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, beton elektrik direğini devirdikten sonra sahil kenarındaki zeytin dükkânına girdi. Dükkânda bulunan Hatice Bilgin (64) ve Bahtınur Bora (58) ölürken, yaralanan Binnaz Mersin (64) ise sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ercan K. jandarma tarafından gözaltına alındı