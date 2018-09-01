DGS tercihleri ne zaman başlayacak? - ÖSYM 2018 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. Adaylar, 150 dakikalık 120 sorunun sorulduğu DGS sınavında başarılı olabilmek için yoğun bir çaba gösterdi. 16 Ağustos tarihinde de DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler DGS tercihlerini sorguluyor. Adayların merak ettiği konuların başında gelen DGS tercih işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacağı sorusu.

DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Konu hakkında bir gelişme ya da ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama olduğu takdirde detayları haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖSYM 2018 DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih ve KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna bekledi. Adaylar, ÖSYM'den gelecek olan tercih kılavuzu konusunda son dakika araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından DGS tercihleri başlayacak. Ancak ÖSYM, tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı konusunda bir tarih vermedi. Yani, DGS tercihleri de başlamadı. Tarih konusu netleştiğinde sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

DGS SONUÇLARI 2018 SORGULAMA

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 16 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edildi. Adayları sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenebilir.

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