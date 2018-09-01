Dolandırıcıyı ‘tik’i ele verdi

Adana
'da?
28 Temmuz'da babasının ekmek almaya gönderdiği A.M.A.'nın (13) önünü kesen bir kişi, "Ben senin babanı tanıyorum" diyerek bisikleti alıp kayıplara karıştı. Bisikletin çalındığını anlayan küçük çocuk durumu babasına bildirdi. Aile şikâyetçi olurken, A.M.A., polislere bisikletini çalan kişinin tiki olduğunu, sürekli gözünün seğirdiğini ve omzunun oynadığını söyledi. Bunun üzerine polisler, tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. Çocuk da fotoğraflardan, bisikletini çalanın, benzer suçlardan dolayı 27 kaydı bulunan "Titrek Ayhan
" lakaplı Ayhan Güldü
(53) olduğunu teşhis etti. Ekipler, zanlıyı yakalamak için harekete geçerken Ayhan Güldü, bu kez 16 yaşındaki M.B.'yi de "Ben senin babanın arkadaşıyım ne kadar büyümüşsün. Bisiklet dükkânı açtım. Bir şey lazım olursa gel yanıma. Bisikletine bir bineyim. Güzele benziyor. Bende de aynısı var, beğenirsem arkadaşlara satarız" diyerek kandırdı. Ailesiyle birlikte polise gelen M.B. de, tiki olduğunu söylediği Güldü'yü, fotoğrafından teşhis etti. Yakalanan ve suçlamayı kabul etmeyen Güldü tutuklandı.