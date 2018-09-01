Ehliyet sınavı ne zaman? | 2018 Ehliyet sınav tarihleri

Eylül ayına girmemizle beraber ehliyet sınav tarihleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sınavının ne zaman yapılacağını merak eden bireyler, konu ile ilgili araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimi ile 2018 ehliyet sınav tarihleri netleşmiş oldu.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Sürücü adayları, 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavları tarihlerini merak ederken biz de sizler için derlediğimiz haberimizde bu soruya yanıt aradık. İşte, 2018 ehliyet sınavı tarihleri!

2018 YILI EHLİYET SINAV TARİHLERİ

- 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

- 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

- 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

EHLİYET SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-"M", "A1" ve "B1" sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

-"A2", "B", "BE", C1", C1E", "F" ve "G" sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

-"A" sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

-"C", "CE","D1" ve "D1E" sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

-"D", "DE" sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak.

-"Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu kursiyerler için başvuru şartları;

- Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

- Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi

- Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

- Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

- Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.