Gelin damadı bırakıp takılarla kaçtı

Manisa
'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde bekâr olan İsmail Çay
(27), isminin Zeynep Bozkurt
olduğunu söyleyen bir kişiyle aileleri vasıtasıyla tanıştı. Çay'ın ailesi, oğlunun evlenebilmesi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Damadın ailesi 100 bin lira masraf yaptı. Düğün tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi. Düğün için artık her şey hazırdı. Misafirlerin gelmesiyle de tören başladı. Damat İsmail Çay ve ailesi düğünde her şeyden habersiz doyasıya eğlendi. Takı merasimi sırasında da geline 60 bin lira değerinde altın takıldı. Damat, düğün bittiğinde ise gelinin akrabalarını göremedi; üstelik takılan takılar da ortada yoktu. Düğündeki misafirler de ne olup bittiğine bir türlü anlam veremedi. İsmail Çay, dolandırıldığını anladı ve hemen durumu jandarmaya bildirdi. Düğün yerine gelen jandarma ekipleri, hemen sahte ismi Zeynep Bozkurt olan kadını gözaltına aldı. Kadın burada yapılan tahkikatların ardından serbest bırakıldı. Dolandırıcı kadın, daha sonra da izini kaybettirdi. Damat, isminin Zeynep Bozkurt olmadığını öğrendiği kadının serbest bırakılması ve ardından da takılarla birlikte kayıplara karışan akrabalarının yanına giderek izini kaybettirdiğini öğrenmesiyle ikinci bir şoku yaşadı. İsmail Çay "Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın; adalet yerini bulsun" diyerek dolandırıcı kadının yakalanmasını istedi.