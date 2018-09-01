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'de 4 büyüklüğünde

'nde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 22:40
KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem

'nin () Lefke ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir in meydana geldiği öğrenildi. KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 16.41'de, daireye bağlı Lefke Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 136 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.0 olan deprem kaydedildi" ifadeleri yer aldı.

Yapılan ilk değerlendirme sonucu depremin açıklarında 3 kilometre derinlikle meydana geldiği Lefke bölgesinde hissedildiği belirtildi.

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KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem
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