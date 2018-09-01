Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getiren sporcu kimdir? İşte ipucu sorusunun cevabı...

Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı bugün en Google'da bireylerin sorguladığı kişiler arasında yer alıyor. Bir bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak Sümeyye Boyacı'nın sorulması üzerine vatandaşlar Boyacı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getiren Sümeyye Boyacı kimdir? İşte detaylar

AVRUPA PARALİMPİK YÜZME ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA GETİRDİ

Sümeyye Boyacı; 5 Şubat 2003 tarihinde, annesi Semra Boyacı ile babası İsmail Boyacı'nın ilk çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, aynı zamanda kalça çıkıklığına sahip bir şekilde dünyaya gelmişti.

Kendi ifadelerine göre, "gittiği bir akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenerek", 2008 yılında yüzmeye başladı. 2013'te, antrenör Mehmet Bayrak ile çalışmaya başladı. Haziran 2016'da, Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı olan 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti.50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Boyacı; 100 m kurbağalama S6, 50 m serbest S5 ve 50 m kelebek S5 kategorilerinde ise serilerde elendi. Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. sırada yer aldı. Ertesi yıl, Ligurya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazanırken, 50 m serbest S1-5 kategorisini 4. sırada tamamladı. Aynı yılın Aralık ayında, Meksiko'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarıştı. Boyacı; 50 m sırtüstü S5 kategorisini 4., 50 m kelebek S5 kategorisini 6., 50 m serbest S5 ile 200 m serbest S1-5 kategorilerini ise 7. sırada tamamladı.

Ağustos 2018'de, Dublin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.