Sivilcelere karşı aşı geliştiriliyor

ABD'NİN California Üniversitesi
'nde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, sivilcelere karşı aşı olabilecek bir formül üzerindeki çalışmalarında önemli gelişmeler kaydettiklerini duyurdu. Journal of Investigative Dermatology adlı bilimsel dergide yayımlanan makaleye göre, insan vücudunun bazı bakterilere karşı ürettiği antikorların, sivilcelerin oluşumunu engellediği tespit edildi. Söz konusu antikorların, akne karşıtı aşı üretiminde kullanılması bekleniyor. Uzmanlar sivilcelerin ciddi bir sağlık sorunu oluşturmamasına rağmen kişinin psikolojisini etkileyebileceğini söylüyor. DIŞ HABERLER