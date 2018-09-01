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: Domatesin ardından susamda da ‘tuta absoluta’ kabusu

haberi: Örtü altı ve açık tarımda Türkiye’de söz sahibi olan Antalya’nın Aksu ilçesinde kış aylarında milyonlarca ton domatesin çöpe gitmesine neden olan ‘tuta absoluta’ zararlı böcekleri, bu kez domatesin yokluğunda susam tarlalarına dadandı. Susam tarlalarında binlerce ton zarar olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 15:07
Son dakika: Domatesin ardından susamda da ‘tuta absoluta’ kabusu

2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye'ye giren 'tuta absoluta' bu kez susam tarlalarını mesken tuttu. Özellikle kış aylarında binlerce dönüm örtü altı tarım alanlarının içerisinde bulunan milyonlarca ton Akdeniz'in incisi domatesin çöpe gitmesine neden olan 'tuta absoluta', domatesin yokluğunda susam tarlalarına saldırdı. İlçede yüzlerce dönüm alanda ekili bulunan susamlarda, tuta böcekleri nedeniyle verim düştü. Susam ağaçlarının tepeleri tutalar tarafından mesken edilerek, üst meyveler tutalar tarafından tüketildi. Çiftçiler ise dönümden normal şartlarda 120 kilo susam aldıklarını ifade ederlerken bu yıl tuta nedeniyle dönümden alınan susamın 50 kilogramın altına kadar düşeceğini ifade etti.

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Son dakika: Domatesin ardından susamda da ‘tuta absoluta’ kabusu
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