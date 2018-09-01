Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika... İstanbul'da şarbon şüphesi - Sağlık Bakanı: "Şarbon paniği yok"

... 'da şarbon şüphesi - Sağlık Bakanı: "Şarbon paniği yok"

haberi... Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve ile ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 1.9.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 23:48
Son dakika... İstanbul'da şarbon şüphesi - Sağlık Bakanı: Şarbon paniği yok

ve 'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantinada" dedi.

Pakdemir'li, "Hayvanımızın alındığı Silivri'deki işletme özel bir işletme: işletmede 7 hayvan var. Diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanlığın satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... İstanbul'da şarbon şüphesi - Sağlık Bakanı: "Şarbon paniği yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN