Son dakika... İstanbul'da şarbon şüphesi - Sağlık Bakanı: "Şarbon paniği yok"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantinada" dedi.

Pakdemir'li, "Hayvanımızın alındığı Silivri'deki işletme özel bir işletme: işletmede 7 hayvan var. Diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanlığın satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.