KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? | 2018 KYK yurt ücretleri ne kadar?

YKS sonuçlarının gece açıklanmasının ardından hangi üniversitelere gideceklerini öğrenen öğrenciler, KYK yurt başvurularını da bir yandan araştırmaya başladı. Özellikle şehir dışına çıkacak olan öğrencilerin büyük bir merakla araştırdığı KYK yurt başvuruları en çok arananlar listesinde de yer alıyor. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurusu hakkında merak edilen her şey

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını, 3 Eylül Pazartesi günü almaya başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrencilerin öğrenim bilgilerinin, Yükseköğretim Kurumu'nun bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için, öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KURUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ 7/24 ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

KYK YURTLARI İLK KAYIT ÜCRETİ VE DİĞER ÜCRETLER

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C'de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL'dir.