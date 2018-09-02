184 kişi serinlemek isterken boğuldu

Deniz, havuz, göl, gölet, ırmak ve baraj ile su kanallarında alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, bu yaz mevsiminde de üzücü boğulma vakaları yaşandı.
Yurt genelinde 1 Haziran-31 Ağustos arasında, 55 ilde 85'i çocuk 184 kişi boğuldu.
En fazla boğulmanın yaşandığı denizlerde 24'ü çocuk, 5'i Rusya, 5'i Suriye
, 1'i Almanya, 1'i Özbekistan ve 1'i Bulgaristan
uyruklu 74 kişi öldü.
Göletlerde 6 Suriyeli, 2 Afganistanlı, 1 Doğu Türkistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 31'i çocuk 63 kişi, derelerde 2'si Suriyeli 20'si çocuk 28 kişi, sulama kanallarında 5'i çocuk 8 kişi, havuzlarda 5'i çocuk, 1'i Brezilyalı, 1'i Azerbaycanlı 8 kişi ve şelalede ise 3 kişi yaşamını yitirdi. EN FAZLA Antalya ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ
BOĞULMA vakalarının en fazla yaşandığı il, 5'i Rus, 1'i Alman ve 1'i Azerbaycanlı olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği Antalya
oldu.
Antalya'yı, 1'i Suriyeli, 12 kişinin öldüğü Şanlıurfa takip etti.
Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince de 19 ilde 4'ü Suriyeli, 10'u çocuk olmak üzere 30 kişi deniz, gölet, baraj, nehir, dere ve havuzda boğuldu.
Tatilde de boğulma vakaları 16 kişiyle en fazla denizlerde yaşandı.