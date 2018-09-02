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Aram Gülyüz hayata veda etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Aram Gülyüz hayata veda etti

YÖNETMEN, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz (87), hayata veda etti. Sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Metro Film'i 1958'de kurarak sinemaya adım atan Gülyüz, 1958'de Türk Alman ortak yapımı " Macerası" filmine imza attı. 1960'ta senaryosunu yazdığı "Sensiz Yıllar" ile yönetmenliğe başladı. 28 filmin senaryosunu kaleme aldı. "Ayşecik" film serisi ile "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

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Aram Gülyüz hayata veda etti
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