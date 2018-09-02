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Bariyerlere saplanan araçta can pazarı

-Ankara karayolu üzeri İnegöl kavşağında meydana gelen da, özel otomobil bariyerlere çarptı. İki yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan özel otomobilde o andan itibaren tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Feci kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 19:16
Bariyerlere saplanan araçta can pazarı

Edinilen bilgilere göre, tatilin ardından memleketleri Afyon'a seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 03 KD 741 plakalı özel otomobil, -Ankara karayolundan kavşağına girmek istediği sırada kontrolden çıktı.

BARİYERLERE GİRDİ

İki yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan özel otomobilde o andan itibaren tam anlamıyla can pazarı yaşandı.

Demir bariyerler özel otomobile ok gibi saplanırken da sürücü Sadık Değirmenci ile araçta bulunan eşi Gülcan Değirmenci, çocukları Ömer Eymen ve Yusuf Kaan Değirmenci yaralandı.

Yaralılar kaza yerisevk edilenlen ambulanslardaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar.

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Bariyerlere saplanan araçta can pazarı
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