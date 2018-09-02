Beş İngiliz’e hayat verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye'ye izne gitmek için uçak bileti aldıktan sonra evine giderken bisiklet çarpması sonucu yaşamını yitiren 58 yaşındaki Adıyamanlı Sakine Tezeri'nin bağışlanan organları, 5 İngiliz'e hayat verdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden, 22 yıl önce Londra'ya giden ve uzun yıllar önce eşinden ayrılan Sakine Tezerdi (59) Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu, Londra'nın Dalston bölgesinde yalnız başına yaşıyordu. 4 gün önce Adıyaman'a gelmek için uçak bileti almaya gitti. Dönüşte ise evine 10 metre mesafedeki yaya geçidinde bir bisikletin hızla çarpmasıyla yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Sakine Tezerdi'nin, doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

AİLE, BAĞIŞI KABUL ETTİ

Bunun üzerine İngiliz doktorlar önceki gün, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan annesi Rahime (85) kız kardeşi Şehriban (50) ve ağabeyi Mustafa Tezerdi'yi (56) arayarak, tercüman aracılığıyla, "Elimizden geleni yaptık ama O'nu kurtaramadık. Organlarını bağışlamak ister misiniz? diye sordu. Ailesi de organlarını bağışlamayı kabul etti. SABAH'a konuşan kardeşi Şehriban Tezerdi, "Yaşamı boyunca hep yardım ve iyiliksever bir insan olarak yaşadı. Böyle bir insanın organlarının toprak olup gitmesine aile olarak gönlümüz razı olmazdı. Böbrekleri, akciğeri, karaciğeri, kalbi ve pankreası başka insanlarda yaşayacak" dedi. Sakine Tezerdi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türkiye'ye getirilerek Gölbaşı ilçesinde toprağa verilecek. Bu arada Tezerdi'ye çarptıktan sonra kaçan bisiklet sürücüsünün de polisi arayarak teslim olduğu öğrenildi.