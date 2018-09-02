Elinde simit ve meyve suyuyla intihar girişimini izledi
Adana'da, otel odasının 6'ncı katında pencereye çıkan Mihriban D. (41), 15 dakika burada kaldıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, intihar girişimini, çevrede toplananlar simit yiyerek izledi.
Giriş Tarihi: 2.9.2018 11:59Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 12:00
Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Mihriban D., sabah erken saatlerde otele geldi. Kayıt yaptırdıktan sonra 6'ncı kattaki odasına çıkan Mihriban D., pencereye çıktı.