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Elinde simit ve meyve suyuyla intihar girişimini izledi

'da, otel odasının 6'ncı katında pencereye çıkan Mihriban D. (41), 15 dakika burada kaldıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, intihar girişimini, çevrede toplananlar simit yiyerek izledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 12:00
Elinde simit ve meyve suyuyla intihar girişimini izledi

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Mihriban D., sabah erken saatlerde otele geldi. Kayıt yaptırdıktan sonra 6'ncı kattaki odasına çıkan Mihriban D., pencereye çıktı.

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Elinde simit ve meyve suyuyla intihar girişimini izledi
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