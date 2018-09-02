İstanbul’da 4 kişi şarbon şüphesiyle tedavi altında

İstanbul
'da 22 kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. Özel bir televizyona açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "14'ü taburcu oldu, 4 kişi tedavi altında. Etlerin geldiği özel işletme karantina altında. Hayvanın alındığı Silivri'deki işletme özel. 7 hayvan var, diğerleri sağlıklı. İşletmenin 10 kilometre etrafındaki 3 bin 500 hayvan yarından tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." Bu arada hastaneye başvuranlardan 4'ünün de kontrol amaçlı olarak gözetim altında tutulduğu kaydedildi.