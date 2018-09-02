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Kıyıya vuran ceset kayıp Fulya’nın

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Kıyıya vuran ceset kayıp Fulya’nın
Üsküdar'da geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini gördü. Genç bir kıza ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi sonrası Konya doğumlu 23 yaşındaki Fulya Seda Uygun isimli kayıp a ait olduğu belirlendi. İddialara göre genç kız, ailesiyle Konya'dan İstanbul'a geldi, bir süre sonra kayboldu. Fulya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Fulya'nın denize mi düştüğü, bir cinayete kurban giderek denize mi atıldığı yoksa intihar mı ettiği soruşturma sırasında ortaya çıkacak.
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Kıyıya vuran ceset kayıp Fulya’nın
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