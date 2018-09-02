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Şarkıcı parlak kavgada düşük tehlikesi yaşadı

Şarkıcı , eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği bir kadınla arbede yaşadı. Hamile olan Parlak, çocuğunu düşürme tehlikesi yaşadı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Şarkıcı parlak kavgada düşük tehlikesi yaşadı
Sosyal medyada yayımladığı videolar ile fenomen olan, ardından şarkıcılığa transfer olan , eşinin kendisini aldattığını söylediği bir kadın tarafından iddiaya göre darp edildi. Olay iddiaya göre 21 Mart günü yaşandı. Sinem Ö. isimli genç kadın, bir arkadaşıyla buluşmak üzere Çapa'da bir yere gitti. Akşam saat 18.30'da arkadaşıyla buluşan genç kadın, karşısında şarkıcı Banu Parlak'ı gördü. Parlak yanındaki arkadaşıyla birlikte Sinem Ö.'ye iddiaya göre, eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledi. İkisi arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve hamile olan Parlak çocuğunu düşürme tehlikesi yaşadı. Olay sonrası Parlak, sosyal medya hesabından, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü Sinem Ö.'yü hedef gösteren paylaşımlar yaptı. Özel bir bankada çalışan Sinem Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Parlak'ın kendisini takip ederek darp ettiğini ve sosyal medyada hedef gösterdiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Genç kadının ihbarı sonrası, Parlak hakkında soruşturma başlatıldı.
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Şarkıcı parlak kavgada düşük tehlikesi yaşadı
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