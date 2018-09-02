Son dakika: Adana'daki seri kapkaççılar tutuklandı

Olay, Atakant ve PTT Evleri mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.A (17) ve Serhat Yüksekyayla (20), cep telefonuyla konuşan İbrahim Dinç'in (35) yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu aldı. Şüpheliler daha sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan bir süre sonra şüpheliler, bu kez PTT Evleri Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hürmüz Dinçer'in (40), içinde 500 lirası ve kredi kartları bulunan çantasını yine kapkaç yöntemiyle çaldı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki 200 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerdeki kişilerin, O.A. ve Serhat Yüksekyayla olduğunu saptadı. Polis, adreslerini tespit ettiği şüphelileri eş zamanlı operasyonla evlerinde yakaladı.

MOTOSİKLETTE 3 KİŞİ

Ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde ise şüphelilerin motosiklete 3 kişi binerek olayları gerçekleştirdiği fark etti. Ayrıca zanlıların kapkaç yaptıktan sonra trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve diğer araç sürücülerini diğer araç sürücülerinde tehlikeye soktukları saptandı. Sorgularında cep telefonların sattıklarını, söyleyen şüphelilerden Yüksekyayla, "Parasız kalınca kapkaç yapmaya karar verdik. Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık" dedi. O.A. ve Serhat Yüksekyayla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis diğer şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

