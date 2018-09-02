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uyarısı! uyarısı verdi!

'den yla ilgili olarak bilgiler gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ilk günlerinde sıcak havaların etkili olduğu tüm yurtta sıcaklıklar yerini lara bırakacak. 5 Eylül itibariyle yağışların aralıklarla ayın ortasına kadar bölge bölge olmak üzere tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 09:55
Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!
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