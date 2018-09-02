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Yasak bitti, ağlar doldu

Av sezonunun açılmasıyla birlikte “ bismillah” diyen lı balıkçılar, ağlarını tonlarca hamsiyle doldurdu

ÖZGÜR YILDIZ
ÖZGÜR YILDIZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Yasak bitti, ağlar doldu

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte 'nın Armutlu ve 'nın Gemlik ilçelerinden denize açılan balıkçılar ağlarını hamsiyle doldurdu. Balık sezonunun açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar günler öncesinden hazırlıklarını yaparak sezonunun açıldığı 1 Eylül'de saatler 00.00 gösterdiğinde " bismillah" diyerek tekneleriyle 'ne açıldı. Sezonun ilk balık avında ağlarını denize atan balıkçılar tonlarca hamsi yakaladı. Geçtiğimiz yıl az olan hamsinin bu yıl bol olacağı tahmin ediliyor. Ağlarına tonlarca hamsi takılan balıkçıların yüzleri gülerken, bu yıl balık fiyatlarının ucuz olacağı bildirildi. Bu yıl balık sezonunun bereketli başladığını ifade eden balıkçılar "Vira bismillah diyerek sezonu açtık. Günler öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağlarımıza bol miktarda hamsi takıldı. Bu yıl hamsi bol ve ucuz olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar bu yıl hamsiye doyacak" dedi.

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Yasak bitti, ağlar doldu
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