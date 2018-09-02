Yasak bitti, ağlar doldu

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte Yalova'nın Armutlu ve Bursa'nın Gemlik ilçelerinden denize açılan balıkçılar ağlarını hamsiyle doldurdu. Balık sezonunun açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar günler öncesinden hazırlıklarını yaparak sezonunun açıldığı 1 Eylül'de saatler 00.00 gösterdiğinde "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı. Sezonun ilk balık avında ağlarını denize atan balıkçılar tonlarca hamsi yakaladı. Geçtiğimiz yıl az olan hamsinin bu yıl bol olacağı tahmin ediliyor. Ağlarına tonlarca hamsi takılan balıkçıların yüzleri gülerken, bu yıl balık fiyatlarının ucuz olacağı bildirildi. Bu yıl balık sezonunun bereketli başladığını ifade eden balıkçılar "Vira bismillah diyerek sezonu açtık. Günler öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağlarımıza bol miktarda hamsi takıldı. Bu yıl hamsi bol ve ucuz olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar bu yıl hamsiye doyacak" dedi.

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