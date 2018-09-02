Yürüyen merdivene haciz kararı geldi

İstanbul
Levent'teki MetroCity AVM icra şokuyla sarsıldı. Haciz iddiaya göre, AVM'nin ortaklarından Seda Gengönü'nün Metrocity'yi teminat olarak gösterip faktoring şirketlerinden 5 milyon dolar borç alması üzerine geldi. Şirketler borcun ödenmemesi üzerine olayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı ile de AVM'ye haciz getirildi. Haciz memurları dün AVM'ye giderek yürüyen merdivenleri söktü. Asansörleri iptal etti. Elektriği kestirdi. Borcun tahsili için 180 bin dolar 30 bin TL'ye el koydu. Ancak, ortaklar paranın Metrocity'ye ait olmadığını belirtip itiraz etti. Elektriklerin kesildiğini AVM'nin iki gün jeneratör enerjisi ile açık kalacağı daha sonraki günlerde ise işlevini yerine getiremeyeceği kaydedildi.