Araç, motorcuların arasına daldı: 7 ölü

SAKARYA'NIN Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Ardından da Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659 plakalı, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 plakalı ve Murat Orkun Ilgın kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ticari araçtaki Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Servet Sezer, Murat Orkun Ilgın ve Mehmet K. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, ulaşıma kapanan yol, araç ve cenazelerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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