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Bir saatte bakın ne kadar para kazandı?

'de, üzerinden yayın yapan bir 'nin muhabiri , sokakta gitar çalıp, şarkı söyleyerek bir yaptı. Görür, önüne koyduğu masaya, 'Öğrenciyim, eğitim masraflarım için bana yardım eder misiniz?' yazılı kağıdı yapıştırdı. Görür, kazandığı parayı Vakfı'na () bağışladı.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 17:53
Bir saatte bakın ne kadar para kazandı?

üzerinden yayın yapan 'de muhabir olarak çalışan , lilerin öğrencilere yönelik tavrını test etmek için gerçekleştirmeye karar verdi.

MASRAFLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne gitarıyla çıkan Görür, sokak müzisyenliği yaptı. Caddenin kalabalık olduğu sırada gitar çalıp, şarkı söyleyen Görür, önüne koyduğu masaya, 'Öğrenciyim, eğitim masraflarım için bana yardım eder misiniz?' yazılı kağıdı yapıştırdı.

Çektiği videolarla görme engellilerin sosyal medyadaki sesi oluyor

164 LİRA TOPLADI

Caddeyi gören noktaya da gizli kamera yerleştiren Gizem Görür, 1 saatte 164 lira topladı.

Edirnelilerin öğrencilere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Görür, "Yaptığımız sosyal deneyde, Edirneli vatandaşlar öğrenciye yardım ettiğini gördük. Edirneli vatandaşlar öğrenciyi çok seviyor. Sarılıp fotoğraf çekilenler bile oldu" dedi. Görür'ün sosyal medya hesabından deneyine ilişkin paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

LÖSEV'E BAĞIŞLADI

Gizem Görür, kazandığı parayı Vakfı'na () bağışladı

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Bir saatte bakın ne kadar para kazandı?
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