Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Denizde fenalaşan Alman turist, öldü

Denizde fenalaşan Alman turist, öldü

'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan Alman Dieter Ralfkunath (65) yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 17:33
Denizde fenalaşan Alman turist, öldü

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan Alman Dieter Ralfkunath, cumartesi saat 16.30 sıralarında sahilde denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz yattığı fark edilen Ralfkunath, otelin cankurtaranları tarafından kıyıya çıkarıldı. Ralfkunath'a ilk müdahale otelin sağlık görevlileri ve cankurtaran tarafından yapıldı.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilçedeki özel bir hastaneye götürdüğü Dieter Ralfkunath, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Ralfkunath'ın cenazeAntalyalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizde fenalaşan Alman turist, öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN