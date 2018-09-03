Ecel işe giderken yakaladı: 8 ölü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin idaresindeki kamyonet ile Ali Bor yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Ali Bor'un uzun süre çalan telefonunu jandarma cevap veremedi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen kazazede yakınları, cenaze aracında yakınlarını teşhis etmeye çalıştı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi.

HAVUZA GİTSE YAŞAYACAKTI

Kazada ölen 8 kişiden 7'sinin isimleri şöyle: Ali Bor, İbrahim Şahin, Murat Demirel, Mustafa Altunbaş, Sarıya Diken, Hüseyin Deniz ve Suriye uyruklu Fatma Molla. Katliam gibi kazada hayatını olay yerinde kaybeden 13 yaşındaki Mustafa Altunbaş'ın ailesi tarafından tehlikeli olur diye havuza gönderilmeyip fıstık bahçesine gönderildiği ortaya çıktı. Hastanede oğullarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.