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nin TDK sözlüğündeki eş anlamlısı bilgi şölenidir - Bilgi şöleni - Anlamı

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve nin TDK sözlüğündeki eş anlamlısı bilgi şölenidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisinin TDK sözlüğündeki eş anlamlısı bilgi şölenidir? sorusu ve cevabı... Brifing, bienal, sempozyum, konferans...

Giriş Tarihi: 3.9.2018 20:36 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 20:38
Hangisinin TDK sözlüğündeki eş anlamlısı bilgi şölenidir - Bilgi şöleni nedir - Anlamı

nin TDK sözlüğündeki eş anlamlısı bilgi şölenidir?

A) Brifing

B) Bienal

C) Sempozyum

D) Konferans

Cevap: C) Sempozyum

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Hangisinin TDK sözlüğündeki eş anlamlısı bilgi şölenidir - Bilgi şöleni nedir - Anlamı
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