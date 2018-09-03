Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da silahlı çatışma

'da silahlı çatışma

'da polis ve astsubay arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 09:31
İstanbul'da silahlı çatışma

Sancaktepe'de sokak ortasında bir astsubay ile bir polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda polis hayatını kaybederken, polisin eşi ve astsubay ise yaralandı.

Olay, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak üzerinde saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kişi birbirine silahla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede birbirine ateş eden kişilerden birisinin polis, diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi. polis olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve astsubay ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da silahlı çatışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN