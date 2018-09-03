Karadeniz’in plaj şehri Samsun

Türkiye'nin 24 km. ile en uzun kumsallarından birine sahip Samsun'da son yıllarda yapılan arıtma tesisleri ile mavi bayraklı plaj sayısı arttı. Kentte Terme Miliç Çevre Eğitim Plajı, Terme Karavan Kampı Plajı, Fener-Sheraton Plajı, İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve İncesu Plajı mavi bayrak kazanan yerler konumunda. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun plajları 8 mavi bayrakla ödüllendirildi. Bilhassa bayanlara ait mavi bayraklı Fener Plajı, hem merkeze çok yakın hem de kumu ile çok güzel bir sahildir. Diğer 7 mavi bayraklı plajımız da adlarından da anlaşılacağı gibi altın kumdur" dedi.

BUGÜN NELER OLDU