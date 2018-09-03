KYK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! | İŞKUR KYK personel alımı 2018 başvuru sonucu sorgulama

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde güvenlik görevlisinden, kaloriferciye kadar yaklaşık 3 bin kişiyi kurum bünyesinde istihdam edecek. KYK personel alımı başvuru sonuçları bugün yoğun olarak araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda personel olarak çalışmak isteyen bireyler, geçtiğimiz hafta başvurularının tamamlandığı personel alımı ilanına başvurmuş ve sonuçları beklemeye koyulmuştu. Bugün KYK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile, personel alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Böylece sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ismi belli oldu.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

KYK personel alımı başvuru sonuçları http://yurtkur.gsb.gov.tr/ üzerinden ilan edildi. Adaylar, duyurular bölümünde yer alan "GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BAKIM ONARIM VE İKLİMLENDİRME/KALORİFERCİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE" ilanına tıklayarak sözlü sınava katılıp katılamayacaklarını sorgulayabilir.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Uyarı: KYK'nın sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sonucunuzu öğrenirken bekleyebilirsiniz.

SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

1. Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli için; İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adayların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

3. Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçi için; İŞKUR tarafından Kura Çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, Kura Çekim Yeri ve Tarihleri (Ek-1) listede yer almaktadır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından Kura ile açık iş sayısının 3 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Kura Çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

5. Sözlü sınav adayların mesleki bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

6. Yapılan sınavlar sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini göreve başlamaları sağlanacaktır.