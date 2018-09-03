Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Merdiven altı krem bu hale getirdi

Merdiven altı krem bu hale getirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 09:30
'da üniversite öğrencisi cilt kuruluğunu gidermek için aldığı kremi sürünce yüzünde 2. derece yanık oluştu. Yanık Merkezinde yüzü tamamen sargıya alınan genç, "Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin" dedi.
Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer (22), kullandığı kremin kurbanı oldu. Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti. Kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye müracaat etti.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan ve yüzünde ikinci derece yanık tespit edilen Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat çağrısında bulundu.
Kendisinin merdiven altı krem kurbanı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, "Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merdiven altı krem bu hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN