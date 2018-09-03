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'den ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

haberi: hava durumuyla ilgili olarak yeni gün raporlarına yayınladı. Sıcak havaların etkili olduğu tüm yurtta sıcaklıklar yerini bulutlu ve serin havalara bırakmaya başlıyor. 5 Eylül Çarşamba günü başlayacak olan yağışların tüm yurtta bir kaç gün sağanak şekilde yağacağı belirtildi. Yetkililerden şu an için herhangi bir uyarı bulunmazken yağacak yağmurlar için vatandaşların dikkatli olmasında fayda var. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? İşte tüm yurtta hava durumu uyarısı ve detaylar.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 08:56
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, , Rize ile kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
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