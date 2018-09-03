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'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 11 yaralı

'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 11 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 08:14 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 08:14
Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 11 yaralı
, 'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan 'e giden Şenel Albayrak idaresindeki 54 KS 381 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden Bünyamin Altıntop yönetimindeki 06 AP 1773 plakalı tırın römorkuna arkadan çarptı. Kazada, 1'i otobüsün muavini, 10'u yolcu olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alınırken, muavin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 11 yaralı
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