Sarıyer’in belalı çetesine dava

İstanbul
'da 17 mağdur, 5 şikâyetçi bulunan Hacısüleymanoğlu çetesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Aralarında İsmail Hacısüleymanoğlu
'nun torunları Orhun ve Ali Hacısüleymanoğlu'nun da bulunduğu 14'ü tutuklu 29 şüpheli hakkındaki 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Kurulan örgüte üye olma', 'Örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli yağma' ve 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlarında bulunduğu 12 suçtan ceza istendi. Hazırlanan iddianamede, Oflu İsmail
ile ilgili bilgiler verildi. İddianamede, Ali ve Orhun Hacısüleymanoğlu'nun özellikle Sarıyer
bölgesinde terör estirdiğine dikkat çekildi.