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’in belalı çetesine dava

’ diye bilinen ve 3 yıl önce ölen ’nun torunlarının yönettiği organize suç örgütünün 29 şüphelisi hakkında 12 ayrı suçtan iddianame düzenlendi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Sarıyer’in belalı çetesine dava
'da 17 mağdur, 5 şikâyetçi bulunan Hacısüleymanoğlu çetesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Aralarında 'nun torunları Orhun ve Ali Hacısüleymanoğlu'nun da bulunduğu 14'ü tutuklu 29 şüpheli hakkındaki 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Kurulan örgüte üye olma', 'Örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli yağma' ve 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlarında bulunduğu 12 suçtan ceza istendi. Hazırlanan iddianamede, ile ilgili bilgiler verildi. İddianamede, Ali ve Orhun Hacısüleymanoğlu'nun özellikle bölgesinde terör estirdiğine dikkat çekildi.
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Sarıyer’in belalı çetesine dava
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