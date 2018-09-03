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Ev sahibini öldürüp, sahilde gezmeye gittiler

'de ev sahipleri 62 yaşındaki kadını öldürdükleri iddia edilen biri kadın 2 kişi, olaydan sonra sahilde dolaşırken gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 15:29
Ev sahibini öldürüp, sahilde gezmeye gittiler

Dün ev sahibi (62) ile kiracılar Atilla A. ve Yasemin K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Atilla A., üstünde bulunan bıçakla Pakize Kurt'u çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Atilla A. ile Yasemin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından şahısların minibüsle Karaduvar Mahallesi tarafına gittiğini belirleyen ekipler, bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda Atilla A. ile Yasemin K. sahilde dolaşırken gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine cinayet iddialarını yalanlayan Atilla A., "Ben öldürmedim. Onlar beni darp etti, dayak yiyen benim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben suç işlemedim" dedi.

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Ev sahibini öldürüp, sahilde gezmeye gittiler
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