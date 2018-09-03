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Son dakika: Yorgun mermi çocuğun koluna saplandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 09:57

'ta, ailesiyle bağevinde oturan (9), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin koluna isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, dün akşam Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bağevinin bahçesinde ailesiyle oturan Hasan Taha Tandoğru, sağ kolunda ağrı hissetti. Yardım istediği babası , kontrol ettiğinde oğlunun omzuna yakın yerde mermi çekirdeğini gördü. Bunun üzerine Tandoğru çifti çocuklarını otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahale ile Hasan Taha Tandoğru'nun sağ koluna saplanan mermi çekirdeği çıkartıldı. Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mehmet Tandoğru, oğlunun yaralanmadan önce bir ses duyduklarını ancak önemsemediklerini belirterek, "Bağevinde otururken uzaktan bir ses geldi dikkat etmedik ama mermi sesiymiş ve gelip oğlumun koluna isabet etti. Ciddi bir yaralanma olmadı ama zamansız silah sıkılması, boşa silah sıkılması çocuğun yaralanmasına sebebiyet verdi" dedi.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Yorgun mermi çocuğun koluna saplandı
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