Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > TEM'de devrilen tır trafiği kilitledi

'de devrilen tır trafiği kilitledi

Otoyolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde, içinde tahta palet yüklü tır, bariyerleri aşarak devrildi. Bölgede trafik durma noktasına gelirken, sürücü hafif yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 14:38
TEM'de devrilen tır trafiği kilitledi

Kaza, Otoyolu Esenyurt Mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre İkitelli'den dorsesine palet yükleyen tır, Esenyurt'a geldiğinde önünde bir aracın aniden durması sonucu frene bastı.

Aniden frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Birkaç metre bariyerlere çarpan tır, devrildi. Vatandaşlar, hafif yaralı sürücüye yardım ederken, polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken devrilen tır'da vinç tarafından kaldırıldı.



Öte yandan bölgede ise bir süre yoğun trafik oluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM'de devrilen tır trafiği kilitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN