Terör bitti Tunceli turizm kenti oldu

Terörden temizlenen Tunceli turizm cenneti oldu. 14 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların tam desteğiyle 62 projeyi hayata geçirdiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla temizlenen kent Valilik ve Belediye'nin yürüttüğü çalışmalarla turizmde adından söz ettiriyor. Tunceli son bir yılda büyük değişim yaşayarak kavuştuğu huzur ortamıyla turizmde atağa geçti. Kent rotalarını doğuya çeviren turistlerin gözdesi oldu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Son 8 ay içerisinde Tunceli'ye gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre üç kat arttı. 2017'de Tunceli'ye gelmek için uçak bileti alan vatandaş sayısı 29 bin iken, bu yıl 66 bin 500 olduğu görülüyor. Bu yoğunlukla birlikte bir yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, bu yıl yüzde 95'lere ulaştı. 2017'de şehre giren araç sayısı 797 bin iken, bu yılın ilk 8 ayında bu sayı 1 milyon 300 bini geçti." Açıklamada, su sporları alanında önemli potansiyele sahip Tunceli'de 2017'de 20-25 botla yaklaşık 200 kişinin rafting yaptığı, bu rakamın bu yıl sadece haziran- ağustos aylarında bin 600'ü geçtiğine işaret edilerek tüm bu gelişmelerden esnafın özellikle memnun olduğu kaydedildi.

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