Terörden temizlendi turizm şehri oldu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaklaşık 14 ayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleri ile kentte bir yılda 62`nin üzerinde projenin hayata geçirildiğini söyledi. Valilik, hem hayata geçirilen projeler hem de İçişleri Bakanlığının destekleriyle alınan üst düzey güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında Tunceli`nin ayni zamanda cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

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Kentte istihdam sorununun öncelikli olarak çözülmesinin önemli olması nedeniyle Vali Sonel`in girişimleriyle 3 tekstil fabrikasının kurulduğu, 4. tekstil fabrikasının ise temelinin atıldığı belirtilen açıklamada;"İstihdam sağlayıp üretim başlayan fabrikalarda 5 ay içerisinde ihracat seviyesine de gelindi.