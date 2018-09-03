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Yolcu otobüsü ile tır ile çarpıştı: 11 yaralı

'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik sında 11 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 06:57
Yolcu otobüsü ile tır ile çarpıştı: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre -Ankara karayolunda, Samsun yönüne giden Şener Albayrak'ın (54) kullandığı 54 KS 381 plakalı yolcu otobüsü, Yenice mevkisinde, aynı yönde seyreden Bünyamin Altıntop (45) yönetimindeki demir boru yüklü 06 AP 1773 plakalı tırla çarpıştı.

sonucu araçta sıkışan otobüsün muavini , itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yüksel ile yaralanan yolcular Emine Nalbant, İlknur Varilci, Eren Varilci, Ayser Yalduz, Cemal Yalduz, Ayla Yalduz, Mustafa Akpınar, Nejla Öztopaloğlu, Hüseyin Torun ve Özer Dol ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan muavin Ferhat Can Yüksel burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Yolcu otobüsü ile tır ile çarpıştı: 11 yaralı
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