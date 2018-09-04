Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aşk kanseri yendi

Aşk kanseri yendi

Kanserin pençesine düşen 23 yaşındaki , okul aşkı Tuğçe’nin desteğiyle hayata tutundu. Hastalık kontrol altına alınınca nişanlanan çift, sevgi ile her şeyin üstesinden geleceklerini söylüyor

BETÜL USTA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Aşk kanseri yendi
Üniversiteyi bitirdiği yıl Çankırı'dan 'ya ailesinin yanına gelen (23), vakit kaybetmeden iş hayatına atıldı. Çalışırken yaşadığı göz kararmalarının nedenini araştırdığında ise "Lösemi all t hücreli" hastalığı ile yüzleşmek zorunda kaldı. Vakit geçirmeden tedaviye başlandı. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken milyonda bir karşılaşılabilecek problemlerle yüz yüze geldi. Bacak bölgesinde atardamarı ödem attı. Öyle ki doktorlar ne yapacaklarına karar veremedi ve tedavi alternatiflerini aile ile paylaşarak, kararı onlara bıraktı. Umudunu kaybettiğinde tutunduğu dal sevgi oldu. İki yıl savaştığı lösemi tedavisinde büyük acılar çekti. Yaşama şansının yüzde 50'nin altına düştüğü dönemlerde üniversitede okurken karşılaştığı aşkı Tuğçe'nin desteği ile hayata tutundu. Tedavi süresince aylarca camın diğer tarafında iyileşmesini bekleyen Tuğçe ile hastalık kontrol atına alındıktan sonra nişanlandılar. Geleceklerini sevgi ve umut üzerine inşa edeceklerini söyleyen Kumru, "Bu hastalık ancak sevgi ile alt edilebilir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşk kanseri yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN