Aşk kanseri yendi

Üniversiteyi bitirdiği yıl Çankırı'dan Ankara
'ya ailesinin yanına gelen Satılmış Kumru
(23), vakit kaybetmeden iş hayatına atıldı. Çalışırken yaşadığı göz kararmalarının nedenini araştırdığında ise "Lösemi all t hücreli" hastalığı ile yüzleşmek zorunda kaldı. Vakit geçirmeden tedaviye başlandı. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken milyonda bir karşılaşılabilecek problemlerle yüz yüze geldi. Bacak bölgesinde atardamarı ödem attı. Öyle ki doktorlar ne yapacaklarına karar veremedi ve tedavi alternatiflerini aile ile paylaşarak, kararı onlara bıraktı. Umudunu kaybettiğinde tutunduğu dal sevgi oldu. İki yıl savaştığı lösemi tedavisinde büyük acılar çekti. Yaşama şansının yüzde 50'nin altına düştüğü dönemlerde üniversitede okurken karşılaştığı aşkı Tuğçe'nin desteği ile hayata tutundu. Tedavi süresince aylarca camın diğer tarafında iyileşmesini bekleyen Tuğçe ile hastalık kontrol atına alındıktan sonra nişanlandılar. Geleceklerini sevgi ve umut üzerine inşa edeceklerini söyleyen Kumru, "Bu hastalık ancak sevgi ile alt edilebilir" dedi.