Çağın Türker hayatını kaybetti

İstanbul
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mizah dergisi sahibi Çağın Türker yumrukla darp edilerek öldürüldü. Mizah Dergisi sahibi olan moda tasarımcısı Çağın Türker, cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte Karaköy'de bir balıkçıya gitti. Çağın Türker ve arkadaşları ile yan masada oturan grup arasında tartışma yaşandı. Garsonlar tartışmada iki grubun arasına girdi fakat sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi, olayın ardından kız arkadaşı ile birlikte mekandan çıkan Türker'in arkasından geldi ve yumruk atarak saldırdı. Yere yığılan Türker başını vurarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Çağın Türker dün hayatını kaybederken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmanın ardından, olaya karıştıkları iddiasıyla Y.Ş., F.Ü., F.B. ve O. D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.