Dikkatsizce açılan kapı bayan sağlıkçıyı hayattan kopardı

Kaza, sabah 07.30'da Nazilli merkez Yeşil Mahalle Fatih Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu (32), 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe'yi kreşe bıraktıktan sonra evine yakın mesafe olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Kasapoğlu, Fatih Camisini geçtiği sırada bir şarküteri önünde park etmekte olan Durmuş G. idaresindeki 09 ASD 714 plakalı kamyonetin dikkatsizce açılan kapısına çarparak yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P plakalı servis midibüsü başının üzerinden geçen Kasapoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.