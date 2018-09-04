Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri oldu

Hastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri oldu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 12:37

TÜRKİYE'nin ilk akıllı devlet hastanesi olan, 400 yatakAntalyalya 'nin kullanılmayan 7'nci katı, sevgililerin buluşma noktası oldu.
'da 2 yıldır hizmette olan Kepez Devlet Hastanesi'nin henüz açılmayan 7'nci katının boş olduğunu fark eden çift, farklı günlerde burada buluştu. Sevgililerin boş kattaki samimi anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiftin kameraları görmelerine rağmen kattan ayrılmamaları dikkat çekti.
Hastanenin başhekimi , güvenlik kamerasından gördükleri çifti yakaladıklarını söyledi. Görüntülerde suç unsuruna rastlamadıkları için ikiliyi bıraktıklarını kaydeden Gürkan, katı henüz kullanımda olmadığı için kapalı tuttuklarını söyledi. Bazı mikropların ürememesi için katın çeşmelerini açtıklarını da belirten Ramazan Gürkan, bu dönemde çiftin kata girmiş olabileceğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN