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Kocasını takip edip başka kadınla yakaladı

'da bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını takip edip, başka bir kadınla yakaladığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 09:41
Kocasını takip edip başka kadınla yakaladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Müzeyyen T. (23) bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde genç kadın eşi Abdullah T. (25) evden çıkınca onu takip etti. Genç kadın, eşinin 2000 Evler Mahallesi'ne gelince Gülşah B. (28) isimli bir kadınla buluştuğunu gördü. Genç kadın bunun üzerine hemen yanlarına gidip tepki gösterdi. Tepki kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah T. eşini bağırdığı için darp etmeye çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar hemen polisi arayarak bir kadının darp edildiği ihbarında bulundu. Polis kısa sürede olay yerine gitti. Müzeyyen T. karşısında polisi görünce, "Eşim beni bu kadınla aldatıyor. Ben de onları yakalayınca bana bıçak çekti" diye şikayetçi oldu. Polis tarafları alarak polis merkezine götürdü.

"ONLARI BASTIM"

Burada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Abdullah T. ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Gülşah B. tepki gösterdi. Müzeyyen T. ise basın mensuplarına "Kocam beni bu kadınla aldatıyor onları bastım" diye bağırdı.

Zanlıların polis merkezinde ifadelerine başvuruldu. Kadın ve erkeğin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar polis merkezinden serbest bırakıldı.

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Kocasını takip edip başka kadınla yakaladı
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