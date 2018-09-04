Mersin'deki aile faciasıyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor

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'deki aile faciasıyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 12:24

'de dün eşi ve 3 çocuğunu katlettikten sonra aynı silahla intihar eden şizofren babanın bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ve çevresindekilere sürekli olarak 'ailem beni öldürecek' dediği öğrenildi.
Mersin'de 5 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğu Mahallesi'nde eşi Zehra (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya'yı (5) öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son veren şizofreni hastası 'nın (42), olay gününün gecesi, ailesiyle birlikte havaların sıcak olması nedeniyle tek katlı evlerinin damına serdikleri yatakta yattıkları, katliamın ise sabaha karşı gerçekleştiği ortaya çıktı.
4 Mayıs tarihinde Toros Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden aldığı raporunu 1 yıl uzattığı anlaşılan Mehmet Kaya'nın, henüz nereden bulduğu anlaşılamayan tabanca ile sabaha karşı önce 18 yaşındaki oğlu Onurcan'ı öldürdüğü, ardından silah sesine uyanan eşi Zehra Kaya'yı başından tek kurşunla öldürdükten sonra diğer çocuklarını yine kafalarından vurduğu, aynı silahla da intihar ettiği anlaşıldı. Kaya'nın, oğluna 2, diğerlerine ise birer kurşun sıktığı belirtildi.

"Ailem beni öldürecek"
Rahatsızlığı nedeniyle işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Kaya'nın, bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ve çevresindekilere sürekli olarak, 'ailem beni öldürecek' dediği öne sürüldü. İddialarla ilgili olarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü, katliamda kullanılan tabancaya ait kriminal incelemenin ise devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, Mersin'deki ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazelerle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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Mersin'deki aile faciasıyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor
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